北九州市で起きた女性殺害事件。未解決のまま、29日で25年となりました。女性の夫がFBSに手記を寄せ、「あの日から一歩も前に進めていない」と苦しい胸の内を明かしました。この事件は2001年6月29日、北九州市若松区青葉台南で関岡晴美さん(当時34)が胸や背中などを刃物で刺され、殺害されたものです。事件当日、現場から3キロほど離れたスーパーのATMで、何者かが晴美さんのカードで現金約50万円を引き出してい