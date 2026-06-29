停滞していた皇族数確保をめぐる議論が国会で動き出すなか、天皇が会見でその議論に言及するという異例の行動が注目を集めている。その真意はどこにあり、皇室の未来はどこへ向かおうとしているのか。長年皇室を研究する明治学院大学名誉教授・原武史氏と、象徴天皇制を専門とする名古屋大学教授・河西秀哉氏が論じ合った。【写真】明治学院大学名誉教授・原武史氏と名古屋大学教授・河西秀哉氏令和の時代になって保守派が"反転