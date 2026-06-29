中国と北朝鮮の国境で行った取材で北朝鮮当局から二度の指名手配。現在も北朝鮮に関する情報を発信する北朝鮮情報専門サイト「デイリーNKジャパン」の編集長・高英起氏が、リアルな世界を語る。【写真を見る】最高指導部を楽しませる“美女軍団”の華麗なパフォーマンス＊＊＊北朝鮮の最高機密の一つとして、長年、怪しげなベールに包まれてきた「喜び組」。その妖しく艶めいた響きを持つ言葉が初めて世界に知られたのは