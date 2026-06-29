北海道江別市の公園で2024年10月、大学生のXさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われた川村葉音被告（21）に対し、札幌地裁の高杉昌希裁判長は6月25日、有期刑の上限となる懲役30年を言い渡した。【最新写真】高校時代の川村葉音被告と八木原亜麻被告の卒アル写真。亡くなったXさんの卒アル写真や、卒業文集で綴られた直筆なども検察側は無期懲役を求刑したが、裁判長は判決公判で