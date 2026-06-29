近鉄によりますと午前5時すぎ、京都発、橿原神宮前行きの4両編成の普通電車が京都駅の構内で脱線し、近鉄京都線は現在、京都〜上鳥羽口間の上下線で運転を見合わせています。近鉄によりますとケガ人はいないということで、係員が、乗客を京都駅まで誘導しているということです。