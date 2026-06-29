29日未明、名古屋市天白区の住宅で火事があり、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】2階建て住宅で火事 1人死亡1人意識不明の重体 名古屋・天白区 火事があったのは天白区植田東の2階建ての住宅で、消防によりますと29日午前2時前、「焦げ臭いにおい、もやのような煙がある」と近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車など20台が出動し火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この家の住民とみら