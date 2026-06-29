北中米W杯のグループステージ最終戦でエジプトと引き分け、各組3位チームの上位8チームに与えられるラウンド32進出の最後の1枠に届かなかったイラン代表。終盤には勝ち越しゴールかと思われた場面がVARで取り消され、無念の敗退が決まった。それでも彼らが試合後のロッカールームに残したのは、フェアプレーと敬意をたたえるメッセージだった。 【写真多数】着物、ペイン