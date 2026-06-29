29日未明、名古屋市天白区の住宅で火事があり、住人とみられる男性が死亡、女性が意識不明の重体となっています。消防によりますと、29日午前2時前、天白区植田東三丁目の住宅から火が出て、「焦げ臭い匂いがしてもやのような煙がある」と近所の人から119番通報がありました。消防車など20台が出て、火は1時間半あまりで消し止められましたが、2階建ての住宅の一部が焼け、住人とみられる40代くらいの男性が死亡、70代くらい