サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良とモデルの三浦りさ子の次男で、格闘家・三浦孝太のトレーニング姿にファンはくぎ付けだ。２９日までに自身のインスタグラムを更新した三浦は英語で「ＲＧＰｒｏｍｏｔｉｏｎ ＠ｋｉｎｇｒｙａｎ９月１２日、俺の兄弟に声援を送ってくれ」と、アメリカのプロボクサーのライアン・ガルシアをタグ付して紹介。さらに「そして俺自身も、年内にリングへ復帰する予定だいくぞ」とつづり、トレ