なんのなの丸さん（旧名nano）は、かつて有料のファンクラブを通じてバストの自撮りを販売した収益で生活し、さらにクラウドファンディングで600万円ほどを集めた経験もある元インフルエンサーだ。【エッセイ漫画を読む】『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』しかし、一見華やかな活動の裏にはさまざまな苦労もあったようだ。なぜ自撮りの活動から引退したのか？そして、現在はエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮