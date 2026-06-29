【ワシントン＝栗山紘尚】米主要ニュースサイト・アクシオスは２８日、米国とイランが互いに攻撃を停止することで合意し、３０日にカタールで、ホルムズ海峡を巡って協議する見通しだと報じた。米高官の話としている。