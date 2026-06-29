28日午後、岐阜県可児市のドラッグストアに車が突っ込み、49歳の女性が死亡しました。 【写真を見る】ドラッグストアに車突っ込む 壁と車の間に挟まれ歩行者の女性（49）が死亡 運転手「ブレーキとアクセルを間違えた」 警察によりますときのう午後5時半過ぎ、可児市大森のドラッグストア「ゲンキー大森店」の駐車場で乗用車が店舗の壁に衝突しました。 この事故で店の前を歩いていた放射線技師・山下梢さん（49）