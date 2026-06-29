前橋市役所の職員の男が、伊勢崎市内の書店でスカートの中を盗撮したとして、逮捕されました。前橋市役所では、きのう（28日）にも、別の職員の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所・建設部の副主幹・小柳友則容疑者（42）です。小柳容疑者は今月13日、伊勢崎市内の書店で、ひそかに近づいた被害者のスカートの中をスマートホンで撮影した疑いがもたれています