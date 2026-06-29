美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が20日に老衰のため死去したことが28日、公式サイトで発表された。91歳。演劇の舞台やステージ、歌番組、映画、バラエティーなど、幅広い場面でかけがえのない活躍した、あらゆる分野で超越した人だった。◇◇◇美輪明宏さんのさまざまな名言「ロマンチックな気持ちはいくつになっても、そばに置いておくこと。人生はロマン」（コンサートな