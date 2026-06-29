日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。一意（木瀬）と大青山（荒汐）が新入幕を果たした。日大出身の一意は、２４年名古屋場所で幕下最下位格付け出しデビューを果たしたが、同場所中に右膝を負傷して５場所連続で休場。序ノ口転落から再起し、先場所は１２勝３敗で十両優勝を飾った。大阪出身では２４年九州場所の朝紅龍以来、戦後２４人目の入幕となった。中国出身