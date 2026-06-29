日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。カド番だった夏場所をけがで全休した安青錦（安治川）は西関脇に降下した。同じく関脇には熱海富士（伊勢ケ浜）、琴勝峰（佐渡ケ嶽）、先場所優勝の若隆景（荒汐）。２４年秋場所の阿炎、大の里、霧島、貴景勝以来の４関脇となった。