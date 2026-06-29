千葉・八街市で小学生5人が死傷した事故から5年となり、現場では献花する人の姿が見られました。この事故は2021年6月28日、八街市で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み、2人が死亡し、3人が大けがをしたもので、現場には花を手向ける人の姿がありました。訪れた人からは「（亡くなった子が生きていたら）今、何年生かなっていうのを想像すると、気持ちがキュッとしまる思いがあるので、やっぱり繰り返しちゃいけない」との