災害時に、救急車などがどれだけ不足するか数字で示す、政府の新たな分析手法の素案が分かりました。この手法は「定量的弱部分析」と呼ばれ、救助や搬送にかかる人員などを必要量と確保できる量で比べ、不足分を「弱部」として数値化します。政府は、2026年に発足する防災庁の主要業務とするべく導入を目指してきました。29日の有識者会議で示す自治体向け指針の素案では、現状の被害想定を元にした大地震が起きた場合のモデルケー