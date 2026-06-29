【晴れる地域は30℃前後の厳しい暑さ】梅雨前線から離れている九州北部や四国、中国、近畿、東海、東北では晴れるところが多く、梅雨の晴れ間となりそうです。洗濯外干しチャンスでしょう。日差しが気温を押し上げます。最高気温はきのうよりやや高く、真夏日となる地点が増えそうです。東北の盛岡でも30℃の予想で、真夏並みの暑さとなるでしょう。熱中症にご注意ください。【きょうの各地の予想最高気温】札幌:22℃釧路:17