◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4x-3 中日(28日、神宮球場)ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手がプロ1号ホームランを喜びました。「8番・サード」でスタメン出場したこの日、同点の5回先頭で中日先発・金丸夢斗投手のチェンジアップを捉え、レフトスタンドへの先制ソロホームランを放ちました。試合後、「まず1本出てすごい自信になりました」と初ホームランを喜んだ松下選手。直近4試合連続雨天中止となるなかで実りあ