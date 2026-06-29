サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２８日（日本時間２９日）、北中米Ｗ杯決勝トーナメント（Ｔ）１回戦ブラジル戦（米国・ヒューストン）へ向け、試合会場のヒューストンスタジアムで公式会見を行った。左ヒザを負傷しているＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）について海外メディアから質問が飛ぶと「久保に関して久保は出場できない。まだ全体練習に入っていない。個人の走るトレーニングしかできていない。早く回復