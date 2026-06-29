モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、29日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）昨年夏には赤の水着姿をSNSで披露した阿部。今回は「Shopping @zimmermann のドレス買ってご機嫌でした」とつづり、タイトな黒ワンピース姿を公開。ファンからは「圧倒的に美しすぎる」などの声が集まっている。2