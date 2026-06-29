グラビアアイドルの暫（しばし）が27日にInstagramを更新。アンダーシャツ姿を披露するとファンから反響が集まった。【写真】“現役捕手”グラドルの背中が！透け透けアンダーシャツ姿グラビアアイドルとしてミスヤングチャンピオン2024グランプリに輝いた彼女は、野球女子としても知られ、Instagramのプロフィールには「右投げ左打ち」「捕手グラドル」を自称している。そんな彼女が「先生がきたら起こしてね！」と投稿し