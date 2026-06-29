【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表のアンチェロッティ監督とＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）が前日会見に出席した。＊＊＊ブラジル代表の守備の要・マルキーニョスは、２５年１０月の親善試合で日本に敗れた（２●３）ことについて「あの試合はあの試合、この試合はこの試合だ」とキッパ