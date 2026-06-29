◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）福島競馬場で行われた第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３はサノノグレーターが重賞初Ｖ。田辺裕信騎手（４２）＝美浦・フリー＝は地元の福島で、復帰ウィークを飾った。◆田辺裕信騎手２４年（オフトレイル）以来の３勝目。重賞は昨年の福島牝馬Ｓ（アドマイヤマツリ）以来の通算４７勝目で、１３年から１４年連続の勝利。◆尾形