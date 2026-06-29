◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）サマー２０００シリーズ第１戦、第６２回函館記念・Ｇ３は２８日、函館競馬場で行われ、１０番人気のファウストラーゼンが重賞２勝目を飾った。４年目で初タイトルの小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸厩舎＝は斜行で開催４日間の騎乗停止処分を受けたが、ＪＲＡ所属の女性ジョッキーで４人目の重賞勝利。◆小林美駒騎手初騎乗で初勝利。重賞は