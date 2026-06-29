「コンドウさんのところにお金を取りに行こうと思う。押し込みみたいな形なんだけど」--。【写真】この記事の写真を見る（2枚）白血病で闘病する妹へのリンパ球提供を目前に控えた男性に襲い掛かった、身勝手極まりない男たち。彼らは、被害者を自宅のソファに縛り付けたまま、奪ったキャッシュカードの金でギャンブルに狂うというあまりにも常軌を逸した犯行に及んだ（※文中の登場人物はすべて仮名）。写真はイメージ©A