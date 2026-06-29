6月29日、秋篠宮ご夫妻は、36回目の結婚記念日を迎えられた。1990年の結婚当時、秋篠宮さまは24歳、紀子さまは23歳。二人はどのように出会われ、将来を決めたのか。両家が秘めていた思い、紀子さまが皇室に持参された “意外な愛用品”とは……。秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつ、ジャーナリストの江森敬治氏が寄稿した。（全2回の1回目）【実際の写真】「ピンクのワンピース姿で