文学史を遊びながら学べるカードゲーム『大文豪』は、神奈川県立茅ケ崎北陵高校3年生（当時）の6人が開発したアイデア商品だ。今年の2月から3月にかけてクラウドファンディングを通じて販売し、用意した400個が完売した。開発チームの顧問を務めた国語教諭の小田隆拓さんが、『大文豪』の誕生秘話を語る。【画像】カードゲーム『大文豪』を開発した神奈川県立茅ケ崎北陵高校3年生（当時）の6人◆◆◆文学史の授業への反応が薄す