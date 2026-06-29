東京から仙台に行こうと思う。【画像】ナゾの駅「岩沼」を写真で一気に見る（全49枚）そんなとき、まあだいたいは新幹線を使うに決まっている。何しろ、東京駅から東北新幹線「はやぶさ」に乗れば、1時間半ほどで仙台駅なのだ。すべて指定席で運転本数も東海道新幹線の「のぞみ」と比べればかなり少ないという事情もあって、気が向いたら飛び乗って、というほど気軽にはいかない。が、それを差し引いても仙台は東京からめち