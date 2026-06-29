大分・別府市のひき逃げ事件から、29日で4年です。大分県警は、新たな防犯カメラ映像を公開し情報提供を呼びかけています。この事件は、2022年に大分・別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷したものです。警察は、八田與一容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っていますが、事件解決には至っておらず、29日で発生から4年を迎えました。大分県警が公開した新たな防犯カメラ映像には、被害に遭っ