北中米W杯のグループステージ第3戦、スウェーデン戦で途中出場を果たした長友佑都（39）。今回のW杯を戦う日本代表において、長友の存在は非常に大きい。【超激レア画像】年上の女優妻との“ラブラブツーショット”、「長友そっくり」4人の息子との“仲良しショット”も…この記事の写真を一気に見る選出に賛否両論の長友「みんなW杯が終わる頃には称賛しかないでしょう」W杯日本代表メンバーの発表の際は、ケガをしていて戦力