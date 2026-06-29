ホルムズ海峡を巡りアメリカとイランによる攻撃の応酬が続いていて、6月30日に予定されている核開発問題を含む戦闘終結に向けた実務者協議の行方は不透明となっています。アメリカ中央軍は27日、イランがホルムズ海峡でタンカーへの攻撃を行ったことは停戦合意に違反したとして、ミサイルやドローンの貯蔵施設などを攻撃したと明らかにしました。アメリカ軍は前日の26日にも、ホルムズ海峡でシンガポール船籍の貨物船がイランによ