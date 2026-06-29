電車で泣き出した幼い子供、周りの目を気にして焦る母親。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど同じ車両に乗っていた女性客は、周りにも聞こえるような大きめの声で、彼女たちに話しかけた。その言葉に、母親の目には涙が浮かび――。大阪府在住の50代女性・もろこしたろうさんの子育て時代の体験談。＜もろこしたろうさんからのおたより＞今から20年ほど前の出来事です。