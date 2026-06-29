大相撲名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）の番付が２９日、日本相撲協会から発表された。ともに夏場所を休場した両横綱は豊昇龍が東、大の里が西のまま。夏場所の優勝決定戦に進出した霧島は東大関となり、成績次第では横綱昇進の機運が高まる。西大関に回った琴桜は昨年春場所以来２度目のカド番。関脇に陥落した安青錦は１０勝以上での大関復帰を目指す。先場所の覇者、若隆景が昨年秋場所以来となる関脇に返り咲き