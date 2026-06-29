アメリカとイラン双方の報復攻撃が続くなか、イランのアラグチ外相は、イランの管理体制の下で、ホルムズ海峡を30日以内に戦闘前の状態に戻すと明らかにしました。アラグチ外相は28日、訪問先のイラクで会見し、ホルムズ海峡についてアメリカとの覚書に基づき、イランが海峡内の障害を取り除いたあと30日以内に戦闘前の状態に戻すと明らかにしました。また、アラグチ外相は「いかなる干渉も、状況を複雑にし、ホルムズ海峡の再開を