多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？第5話こんな自分、誇れない【編集部コメント】（私だって仕事を続けていたら、もっとお金に余裕があったかもしれない）（子どもを預かってくれる実家が近くにあったなら、夜飲みにいくことだってできたかもしれないのに