「就職のことを考えると理系が安心」。そう思って理系進路をすすめる親は多いもの。しかし、忘れてはならないのが、私立理系に進学したときの学費の高さだ。日本政策金融公庫などのデータによれば、私立文系の4年間総額が平均約485万円であるのに対し、私立理系は約672万円。さらに理系の場合は、文系よりも大学院（修士課程）への進学が一般化していることも忘れてはならない。教育費に全てを吸い取られた親が、老後を破綻させず