巨人が交流戦から指揮を執る橋上秀樹監督代行の下で阪神、ヤクルトと熾烈な優勝争いを繰り広げているが、目に付くのは打線の迫力不足だ。29日現在、チーム打率は.231と広島に次いで下から2番目の数字である。特に大きな懸案事項となっているのが、レギュラーを固定できない三塁だ。坂本勇人の衰えが顕著になっているが、リチャードなど期待の若手たちも伸び悩んでいる。ダルベックが一、三塁を守っているが、打撃への負担を考え