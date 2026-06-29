1990年の6月29日は、秋篠宮殿下と紀子妃殿下のご成婚の日。ご夫妻は今年で結婚36年を迎えられたことになる。殿下は皇位継承順位第1位、そしてお2人の長男・悠仁さまは継承順位第2位の身。折しも、国会で皇室典範改正の議論が大詰めとなっているが、今後、秋篠宮家の存在がますます重要性を増していくのは疑いない。36年前、紀子さまはアパートの3LDKの一室、テレビのない家庭に育った「庶民出身のプリンセス」として世間の喝采