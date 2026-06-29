もはや“懐かしの味”ではない反捕鯨派が多数を占めた国際捕鯨委員会（IWC）を脱退し、日本が2019年7月に商業捕鯨を再開してから丸7年が経過した。現在は、南極海などの外洋ではなく、自国の領海および排他的経済水域（EEZ）に漁場を限定して、厳格な資源管理のもとで捕鯨を行っている。クジラがポピュラーだった昭和の時代から長い時間が経過し、近年はクジラの味を懐かしむ声も消えつつある。希少な高級品のイメージさえある鯨