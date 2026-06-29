ギャラクシー賞テレビ部門の月間賞霜降り明星の粗品が司会、審査員、企画監修を務めたフジテレビの特番「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」が、ギャラクシー賞テレビ部門の月間賞に選ばれた。5月23日の「土曜プレミアム」枠で放送された同番組は、コア視聴率で同時間帯1位、TVerランキングでも1位を記録し、放送中にはXのトレンドにも入った。純粋なお笑い要素の強い大型番組が数字と話題性を獲得し、放送批評の世界から