「憲法改正」「皇室典範改正」「消費減税」「中国・ロシア・北朝鮮」……。内憂外患のわが国で、高市早苗政権が発足して250日がたつ。折しも、「週刊新潮」のコラム「日本ルネッサンス」の連載が1200回を数える今、政権の“軍師”にジャーナリスト・櫻井よしこ氏が「日本の行方」を縦横無尽に問いかける。＊＊＊【写真を見る】官房長官就任後、初の雑誌対談となった櫻井よしこ木原さんの議員会館の事務所に初めてお邪魔しまし