◇パ・リーグソフトバンク3―3ロッテ（2026年6月28日ZOZOマリン）正木と同じ慶大出身のソフトバンク・広瀬隆が今季2度目の猛打賞をマークした。2回には小島から右中間への二塁打を放ち、チャンスメーク。先輩・正木の先制3ランを呼んだ。19打席連続無安打と苦しんでいた中で「振り出すタイミングを調整した」という。「開き直れたのが良かった。迷わず振りにいけた」と振り返っていた。