◇パ・リーグソフトバンク3―3ロッテ（2026年6月28日ZOZOマリン）ソフトバンクは救援陣が踏ん張り、6回以降を無失点に抑えた。松本晴の降板後、7投手がマウンドに上がる総力戦となった。7回に登板したオスナは1死満塁のピンチを招くも、ポランコ、宮崎竜を連続三振に仕留めて切り抜けた。19試合連続無失点となり「ランナーをためてしまったけどゼロで抑えられて良かったです」と汗を拭った。▼ソフトバンク松本晴（5