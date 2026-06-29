嵐の相葉雅紀（43）が28日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。お笑いトリオ「ハナコ」岡部大（37）が運転中に“挑戦”していることを聞いて心配する場面があった。番組に視聴者から「独り言は多い方?思ったことは言う方?」という質問が届き、岡部は「僕は車の中では結構…」と、運転中に独り言が多いとした。だが、「運転している時に、どれぐらい自分で大きい声を出せるかを毎回挑戦してます。車の