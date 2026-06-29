【「キリングバイツ」27巻】 6月29日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、マンガ「キリングバイツ」の27巻を6月29日に発売する。価格は880円。 本作は村田真哉氏が原作、隅田かずあさ氏が作画を手掛ける獣人バトルマンガ。TVアニメ化もされている。 27巻では史上最強の獣“ティラノサウルス”へと覚醒した三門陽湖が仇敵・岩咲弥芯に復讐を果た