【週刊ヤングマガジン 2026年31号】 6月29日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日6月29日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年31号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には尾茂井奏良さんが登場。初のソロ表紙を飾る。 巻中では、アイドルグループ・ゑんらの滝口きららさんが初グラビアを披露。巻末では安井南さんが4