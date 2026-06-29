【週刊ヤングマガジン 2026年31号】 6月29日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年31号」を本日6月29日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは「だれでも抱けるキミが好き」。レジェンドセクシー男優7傑によるスペシャルゲスト座談会のほか、直筆サイン入りゴールデンビキニのプレゼントも実施される