ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの新天地がシカゴ・ファイアーに決定したようだ。現在37歳のレヴァンドフスキは、2022年夏にバイエルンからバルセロナへ移籍。加入初年度からラ・リーガ得点王に輝くと、在籍した4シーズンで合計7つのタイトル獲得に貢献。クラブ通算193試合出場で120ゴール24アシストを記録した。そして、今年5月にバルセロナ退団を表明し、メジャーリーグサッカー（MLS）やサウジ・プロフェッショ